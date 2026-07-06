SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment
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06.07.2026 10:03:54
TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile 43,54 EUR wert. Bei einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,967 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.07.2026 2 034,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103,49 Prozent angewachsen.
Am Markt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) jüngst 1,69 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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