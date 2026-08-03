TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr verdient

Das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 309,598 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 23 034,06 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteils am 31.07.2026 auf 74,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 130,34 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich zuletzt auf 1,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at