TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Lohnender TeamViewer-Einstieg?
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29.10.2026 10:03:33
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit TeamViewer-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,47 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die TeamViewer-Aktie investierten, hätten nun 15,456 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,07 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Papiers am 28.10.2026 auf 7,51 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,07 Prozent angewachsen.
TeamViewer wurde am Markt mit 1,19 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie belief sich damals auf 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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