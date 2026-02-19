TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TeamViewer-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das TeamViewer-Papier bei 12,67 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hat, hat nun 7,896 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.02.2026 gerechnet (4,76 EUR), wäre die Investition nun 37,60 EUR wert. Damit wäre die Investition 62,40 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für TeamViewer eine Börsenbewertung in Höhe von 753,44 Mio. Euro. Am 25.09.2019 wagte die TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie lag beim Börsengang bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at