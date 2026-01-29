TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TeamViewer-Anlage im Blick
|
29.01.2026 10:03:56
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden TeamViewer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,20 EUR. Bei einem TeamViewer-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,579 TeamViewer-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 5,69 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,08 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 43,08 EUR entspricht einer negativen Performance von 56,92 Prozent.
Der TeamViewer-Wert an der Börse wurde auf 882,15 Mio. Euro beziffert. Am 25.09.2019 wurden TeamViewer-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein TeamViewer-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
