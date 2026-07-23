TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in TeamViewer eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden TeamViewer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TeamViewer-Papier bei 29,25 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das TeamViewer-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,188 TeamViewer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 5,66 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,33 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -80,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer belief sich zuletzt auf 913,54 Mio. Euro. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie belief sich damals auf 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at