TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Lohnender TeamViewer-Einstieg?
|
23.07.2026 10:03:24
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden TeamViewer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TeamViewer-Papier bei 29,25 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das TeamViewer-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,188 TeamViewer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 5,66 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,33 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -80,67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer belief sich zuletzt auf 913,54 Mio. Euro. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie belief sich damals auf 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TeamViewer
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.07.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt ab (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
23.07.26
|TecDAX aktuell: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)