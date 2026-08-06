TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Profitable TeamViewer-Investition?
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06.08.2026 10:03:55
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem TeamViewer-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,117 TeamViewer-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 6,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,59 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 29,41 Prozent.
Am Markt war TeamViewer jüngst 1,03 Mrd. Euro wert. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag des TeamViewer-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der TeamViewer-Aktie wurde der Erstkurs mit 26,25 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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