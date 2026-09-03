TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades TeamViewer-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 102,617 TeamViewer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 6,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 692,15 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 30,79 Prozent gleich.

Der Börsenwert von TeamViewer belief sich jüngst auf 1,11 Mrd. Euro. Die TeamViewer-Aktie wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der TeamViewer-Aktie bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at