TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TeamViewer-Investmentbeispiel
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13.08.2026 10:03:44
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden TeamViewer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,11 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 58,445 TeamViewer-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 6,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 369,08 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 369,08 EUR entspricht einer negativen Performance von 63,09 Prozent.
Der Börsenwert von TeamViewer belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. Euro. Am 25.09.2019 wurden TeamViewer-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der TeamViewer-Aktie bei 26,25 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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