TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden TeamViewer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,11 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 58,445 TeamViewer-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 6,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 369,08 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 369,08 EUR entspricht einer negativen Performance von 63,09 Prozent.

Der Börsenwert von TeamViewer belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. Euro. Am 25.09.2019 wurden TeamViewer-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der TeamViewer-Aktie bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at