TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Profitable TeamViewer-Anlage?
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17.09.2026 10:03:26
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet
Am 17.09.2021 wurden TeamViewer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,515 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 6,53 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22,93 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -77,07 Prozent.
TeamViewer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,04 Mrd. Euro. TeamViewer-Anteile wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein TeamViewer-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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