TeamViewer Aktie

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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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Langfristige Anlage 01.10.2026 10:03:17

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das TeamViewer-Papier an diesem Tag bei 8,65 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 156,069 TeamViewer-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 109,83 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Anteils am 30.09.2026 auf 6,15 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,90 Prozent verringert.

TeamViewer wurde am Markt mit 959,39 Mio. Euro bewertet. Am 25.09.2019 wagte die TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der TeamViewer-Aktie bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

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08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
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