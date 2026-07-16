TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TeamViewer-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die TeamViewer-Aktie bei 14,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das TeamViewer-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,764 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.07.2026 39,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,78 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60,91 Prozent eingebüßt.

TeamViewer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 897,06 Mio. Euro. Das Börsendebüt der TeamViewer-Aktie fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TeamViewer-Papiers auf 26,25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at