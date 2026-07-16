TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 16.07.2026 10:03:23

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen TeamViewer-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

TeamViewer-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die TeamViewer-Aktie bei 14,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das TeamViewer-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,764 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.07.2026 39,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,78 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60,91 Prozent eingebüßt.

TeamViewer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 897,06 Mio. Euro. Das Börsendebüt der TeamViewer-Aktie fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TeamViewer-Papiers auf 26,25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

mehr Nachrichten