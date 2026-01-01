TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TeamViewer-Anlage im Blick
|
01.01.2026 10:03:37
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12,05 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 830,220 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 6,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 022,83 EUR wert. Damit wäre die Investition 49,77 Prozent weniger wert.
TeamViewer wurde am Markt mit 949,65 Mio. Euro bewertet. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag des TeamViewer-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des TeamViewer-Papiers belief sich damals auf 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu TeamViewermehr Analysen
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|6,04
|1,85%