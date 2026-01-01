TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

TeamViewer-Anlage im Blick 01.01.2026 10:03:37

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen TeamViewer-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12,05 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 830,220 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 6,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 022,83 EUR wert. Damit wäre die Investition 49,77 Prozent weniger wert.

TeamViewer wurde am Markt mit 949,65 Mio. Euro bewertet. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag des TeamViewer-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des TeamViewer-Papiers belief sich damals auf 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

04.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 TeamViewer Overweight Barclays Capital
