TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TeamViewer-Anlage im Blick
|
05.11.2026 10:03:20
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 05.11.2023 wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die TeamViewer-Aktie bei 14,19 EUR. Bei einem TeamViewer-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70,472 TeamViewer-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 378,44 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Anteils am 04.11.2026 auf 5,37 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,16 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für TeamViewer eine Börsenbewertung in Höhe von 834,73 Mio. Euro. Die Erstnotiz des TeamViewer-Anteils fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der TeamViewer-Anteilsschein bei 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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