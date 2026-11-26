TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Profitables TeamViewer-Investment?
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26.11.2026 10:03:22
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TeamViewer-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren TeamViewer-Anteile an diesem Tag 5,65 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 176,991 TeamViewer-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 784,42 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Papiers am 25.11.2026 auf 4,43 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,56 Prozent.
Am Markt war TeamViewer jüngst 698,40 Mio. Euro wert. Die TeamViewer-Aktie wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der TeamViewer-Aktie wurde der Erstkurs mit 26,25 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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