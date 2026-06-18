TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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Rentable TeamViewer-Investition? 18.06.2026 10:04:37

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren angefallen

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen TeamViewer-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem TeamViewer-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,37 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 695,894 TeamViewer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 5,41 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 761,31 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 62,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TeamViewer eine Börsenbewertung in Höhe von 869,59 Mio. Euro. Das Börsendebüt der TeamViewer-Aktie fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des TeamViewer-Papiers belief sich damals auf 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

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