TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TeamViewer-Aktie Investoren gebracht.

Am 28.05.2021 wurde die TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die TeamViewer-Aktie bei 32,17 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 310,849 Anteilen. Die gehaltenen TeamViewer-Papiere wären am 27.05.2026 1 756,29 EUR wert, da der Schlussstand 5,65 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 82,44 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von TeamViewer betrug jüngst 893,92 Mio. Euro. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie belief sich damals auf 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at