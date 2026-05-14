TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor einem Jahr angefallen

Am 14.05.2025 wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,86 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,208 TeamViewer-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48,43 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Anteils am 13.05.2026 auf 5,26 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 51,57 Prozent verkleinert.

Am Markt war TeamViewer jüngst 845,26 Mio. Euro wert. Das Börsendebüt der TeamViewer-Papiere fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie belief sich damals auf 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at