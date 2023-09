TecDAX-Wert Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Telefonica Deutschland bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Telefonica Deutschland-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Telefonica Deutschland-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,539 Telefonica Deutschland-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 49,44 EUR, da sich der Wert einer Telefonica Deutschland-Aktie am 06.09.2023 auf 1,73 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,56 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Telefonica Deutschland belief sich zuletzt auf 5,19 Mrd. Euro. Der Telefonica Deutschland-Börsengang fand am 30.10.2012 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Telefonica Deutschland-Aktie lag beim Börsengang bei 5,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at