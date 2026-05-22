TecDAX-Wert United Internet-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet United Internet Aktionären eine Freude

Wie im Zuge der Hauptversammlung von TecDAX-Papier United Internet am 21.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,50 EUR. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent an. Somit schüttet United Internet insgesamt 328,39 Mio. EUR an Aktionäre aus. Das sind 280,04 Prozent mehr als im Vorjahr.

Ausschüttungsrendite im Blick

Die United Internet-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 26,38 EUR aus dem XETRA-Handel. Der Dividendenabschlag auf das United Internet-Papier erfolgt am 22.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem United Internet-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die United Internet-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die United Internet-Dividendenrendite für 2025 beträgt 1,81 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,55 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der United Internet-Kurs via XETRA 14,70 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 22,57 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (freenet, DHL Group (ex Deutsche Post), Deutsche Telekom) erweist sich United Internet im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Bei der Dividendenrendite unterliegt die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenausschüttung. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist freenet mit einer Dividendenausschüttung von 2,07 EUR und einer Dividendenrendite von 2,07 Prozent.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel United Internet

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,64 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,43 Prozent ansteigen.

Grunddaten von Dividenden-Titel United Internet

Die Dividenden-Aktie United Internet gehört dem TecDAX an und ist an der Börse aktuell 4,680 Mrd. EUR wert. United Internet besitzt aktuell ein KGV von 16,79. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von United Internet auf 6,120 Mrd.EUR, das EPS machte 1,65 EUR aus.

Redaktion finanzen.at