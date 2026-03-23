United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Rentabler United Internet-Einstieg?
|
23.03.2026 10:04:34
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen
Die United Internet-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Internet-Anteile bei 17,81 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die United Internet-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,164 United Internet-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 27,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 527,66 EUR wert. Damit wäre die Investition um 52,77 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte United Internet einen Börsenwert von 4,70 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der United Internet-Anteile an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Der erste festgestellte Kurs des United Internet-Papiers lag damals bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Internet AG
|
20.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
19.03.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende deutlich ab (finanzen.at)
|
19.03.26
|IONOS-Aktie gibt Gas: United-Internet-Tochter macht mehr Umsatz und Gewinn (dpa-AFX)
|
19.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu United Internet AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|15.01.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|27,28
|-1,02%