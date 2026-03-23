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United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Rentabler United Internet-Einstieg? 23.03.2026 10:04:34

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Internet eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die United Internet-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Internet-Anteile bei 17,81 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die United Internet-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,164 United Internet-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 27,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 527,66 EUR wert. Damit wäre die Investition um 52,77 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte United Internet einen Börsenwert von 4,70 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der United Internet-Anteile an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Der erste festgestellte Kurs des United Internet-Papiers lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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