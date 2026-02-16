TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in United Internet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem United Internet-Papier statt. Der Schlusskurs der United Internet-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,15 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 660,066 United Internet-Aktien. Die gehaltenen United Internet-Anteile wären am 13.02.2026 17 069,31 EUR wert, da der Schlussstand 25,86 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70,69 Prozent erhöht.

United Internet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,47 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des United Internet-Papiers fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der United Internet-Aktie lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at