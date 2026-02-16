United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

United Internet-Performance im Blick 16.02.2026 10:03:48

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in United Internet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem United Internet-Papier statt. Der Schlusskurs der United Internet-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,15 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 660,066 United Internet-Aktien. Die gehaltenen United Internet-Anteile wären am 13.02.2026 17 069,31 EUR wert, da der Schlussstand 25,86 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70,69 Prozent erhöht.

United Internet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,47 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des United Internet-Papiers fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der United Internet-Aktie lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

Analysen zu United Internet AG

10.02.26 United Internet Buy UBS AG
15.01.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
05.01.26 United Internet Buy UBS AG
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

United Internet AG 26,56 3,19% United Internet AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

