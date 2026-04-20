United Internet Aktie

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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Langfristige Anlage 20.04.2026 10:03:41

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen United Internet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit United Internet-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,38 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 650,195 United Internet-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 28,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 595,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,96 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von United Internet belief sich zuletzt auf 4,94 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 wurden United Internet-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der United Internet-Aktie belief sich damals auf 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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