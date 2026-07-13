TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in United Internet-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Internet-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das United Internet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 746,269 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Internet-Aktie auf 23,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 686,57 EUR wert. Mit einer Performance von +76,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von United Internet belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 fand der erste Handelstag des United Internet-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at