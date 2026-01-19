United Internet Aktie

United Internet-Investition 19.01.2026 10:04:02

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in United Internet eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit United Internet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren United Internet-Anteile 15,38 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, hätte er nun 65,020 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 849,15 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 16.01.2026 auf 28,44 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84,92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,92 Mrd. Euro. Die United Internet-Aktie ging am 23.03.1998 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

Analysen zu United Internet AG

15.01.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
05.01.26 United Internet Buy UBS AG
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
26.11.25 United Internet Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

United Internet AG 28,08 -1,20% United Internet AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

