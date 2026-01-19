United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|United Internet-Investition
|
19.01.2026 10:04:02
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit United Internet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren United Internet-Anteile 15,38 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, hätte er nun 65,020 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 849,15 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 16.01.2026 auf 28,44 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84,92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,92 Mrd. Euro. Die United Internet-Aktie ging am 23.03.1998 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu United Internet AG
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|28,08
|-1,20%
