TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Internet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die United Internet-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Internet-Anteile bei 13,03 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 76,746 United Internet-Aktien. Die gehaltenen United Internet-Papiere wären am 12.06.2026 2 023,02 EUR wert, da der Schlussstand 26,36 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,30 Prozent gesteigert.

United Internet wurde am Markt mit 4,56 Mrd. Euro bewertet. Am 23.03.1998 fand der erste Handelstag der United Internet-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der United Internet-Aktie lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at