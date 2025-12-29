TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die United Internet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Internet-Anteile bei 19,20 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 520,833 United Internet-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 062,50 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 23.12.2025 auf 27,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40,63 Prozent.

Der United Internet-Wert an der Börse wurde auf 4,67 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der United Internet-Aktie fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at