TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren United Internet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die United Internet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Internet-Anteile bei 19,20 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 520,833 United Internet-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 062,50 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 23.12.2025 auf 27,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40,63 Prozent.

Der United Internet-Wert an der Börse wurde auf 4,67 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der United Internet-Aktie fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
26.11.25 United Internet Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 United Internet Buy UBS AG
12.11.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 United Internet Kaufen DZ BANK
