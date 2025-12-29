United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Hochrechnung
|
29.12.2025 10:03:51
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die United Internet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Internet-Anteile bei 19,20 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 520,833 United Internet-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 062,50 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 23.12.2025 auf 27,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40,63 Prozent.
Der United Internet-Wert an der Börse wurde auf 4,67 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der United Internet-Aktie fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Internet AGmehr Nachrichten
|
23.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.12.25
|TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
19.12.25
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu United Internet AGmehr Analysen
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|27,02
|0,90%