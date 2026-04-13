United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Rentable United Internet-Anlage?
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13.04.2026 10:03:42
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das United Internet-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren United Internet-Anteile 17,95 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,710 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 558,77 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 10.04.2026 auf 27,98 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55,88 Prozent.
United Internet war somit zuletzt am Markt 4,84 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der United Internet-Papiere fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Ein United Internet-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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