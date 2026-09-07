TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Internet-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,29 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die United Internet-Aktie investierten, hätten nun 54,675 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 27,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 489,34 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 48,93 Prozent.

Insgesamt war United Internet zuletzt 4,71 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der United Internet-Papiere an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Zum Börsendebüt der United Internet-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at