United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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United Internet-Anlage unter der Lupe 08.06.2026 10:04:23

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in United Internet eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.06.2025 wurde die United Internet-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die United Internet-Aktie letztlich bei 23,94 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,177 United Internet-Aktien. Die gehaltenen United Internet-Anteile wären am 05.06.2026 112,53 EUR wert, da der Schlussstand 26,94 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 12,53 Prozent.

Insgesamt war United Internet zuletzt 4,66 Mrd. Euro wert. Die United Internet-Aktie wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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