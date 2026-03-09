United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|United Internet-Investment im Blick
|
09.03.2026 10:03:48
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades United Internet-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das United Internet-Papier bei 44,47 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 224,871 United Internet-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 309,87 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 06.03.2026 auf 28,06 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 36,90 Prozent verkleinert.
Am Markt war United Internet jüngst 4,85 Mrd. Euro wert. Am 23.03.1998 wagte die United Internet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der United Internet-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu United Internet AG
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
09.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.03.26
|EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.03.26
|EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu United Internet AG
|10.02.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|15.01.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|05.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|27,10
|-3,42%
