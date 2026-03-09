TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades United Internet-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das United Internet-Papier bei 44,47 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 224,871 United Internet-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 309,87 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 06.03.2026 auf 28,06 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 36,90 Prozent verkleinert.

Am Markt war United Internet jüngst 4,85 Mrd. Euro wert. Am 23.03.1998 wagte die United Internet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der United Internet-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at