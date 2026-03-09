United Internet Aktie

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

United Internet-Investment im Blick 09.03.2026 10:03:48

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen United Internet-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades United Internet-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das United Internet-Papier bei 44,47 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 224,871 United Internet-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 309,87 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 06.03.2026 auf 28,06 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 36,90 Prozent verkleinert.

Am Markt war United Internet jüngst 4,85 Mrd. Euro wert. Am 23.03.1998 wagte die United Internet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der United Internet-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

Analysen zu United Internet AG

10.02.26 United Internet Buy UBS AG
15.01.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
05.01.26 United Internet Buy UBS AG
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

United Internet AG 27,10 -3,42% United Internet AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

