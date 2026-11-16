United Internet Aktie

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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Lohnende United Internet-Anlage? 16.11.2026 10:03:29

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in United Internet-Aktien gewesen.

Die United Internet-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die United Internet-Anteile bei 36,42 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hat, hat nun 274,574 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der United Internet-Aktie auf 25,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 924,77 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,75 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete United Internet eine Marktkapitalisierung von 4,36 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der United Internet-Papiere fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Die United Internet-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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