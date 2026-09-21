United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Frühe Anlage 21.09.2026 10:03:43

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 10 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in United Internet-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der United Internet-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,545 United Internet-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68,96 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Anteils am 18.09.2026 auf 27,10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 31,04 Prozent verkleinert.

Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,68 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der United Internet-Aktie fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der United Internet-Aktie lag beim Börsengang bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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