TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen United Internet-Einstiegs gewesen.

Das United Internet-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die United Internet-Aktie 24,20 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 41,322 United Internet-Papiere. Die gehaltenen United Internet-Aktien wären am 03.07.2026 971,90 EUR wert, da der Schlussstand 23,52 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 2,81 Prozent.

Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,07 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der United Internet-Papiere an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Damals wurde der erste Kurs eines United Internet-Anteils bei 12,27 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at