United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|United Internet-Performance im Blick
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06.07.2026 10:03:54
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr bedeutet
Das United Internet-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die United Internet-Aktie 24,20 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 41,322 United Internet-Papiere. Die gehaltenen United Internet-Aktien wären am 03.07.2026 971,90 EUR wert, da der Schlussstand 23,52 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 2,81 Prozent.
Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,07 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der United Internet-Papiere an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Damals wurde der erste Kurs eines United Internet-Anteils bei 12,27 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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