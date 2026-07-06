United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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United Internet-Performance im Blick 06.07.2026 10:03:54

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen United Internet-Einstiegs gewesen.

Das United Internet-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die United Internet-Aktie 24,20 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 41,322 United Internet-Papiere. Die gehaltenen United Internet-Aktien wären am 03.07.2026 971,90 EUR wert, da der Schlussstand 23,52 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 2,81 Prozent.

Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,07 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der United Internet-Papiere an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Damals wurde der erste Kurs eines United Internet-Anteils bei 12,27 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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