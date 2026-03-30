United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Langfristige Anlage
|
30.03.2026 10:03:40
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das United Internet-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,55 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das United Internet-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 298,063 United Internet-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 26,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 976,15 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 976,15 EUR, was einer negativen Performance von 20,24 Prozent entspricht.
Der Marktwert von United Internet betrug jüngst 4,63 Mrd. Euro. United Internet-Papiere wurden am 23.03.1998 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der United Internet-Aktie belief sich damals auf 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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