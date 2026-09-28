United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Lohnendes United Internet-Investment?
|
28.09.2026 10:03:45
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das United Internet-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der United Internet-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,54 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 37,679 United Internet-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 973,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,84 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,64 Prozent verringert.
Der Börsenwert von United Internet belief sich zuletzt auf 4,47 Mrd. Euro. Das United Internet-IPO fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des United Internet-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Internet AG
|
24.09.26
|United Internet-Aktie leichter: CFO-Nachfolge ab November (Dow Jones)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Ex-Drillisch Finanzvorstand Driesen wechselt zu United Internet - Theurer geht (dpa-AFX)
|
24.09.26
|EQS-News: Change in Management Board of United Internet AG (EQS Group)
|
24.09.26
|EQS-News: Wechsel im Vorstand der United Internet AG (EQS Group)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu United Internet AG
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|25,86
|-0,08%