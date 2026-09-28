United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Lohnendes United Internet-Investment? 28.09.2026 10:03:45

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren United Internet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das United Internet-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der United Internet-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,54 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 37,679 United Internet-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 973,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,84 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,64 Prozent verringert.

Der Börsenwert von United Internet belief sich zuletzt auf 4,47 Mrd. Euro. Das United Internet-IPO fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des United Internet-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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