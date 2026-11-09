United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|United Internet-Anlage
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09.11.2026 10:03:46
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Internet von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde die United Internet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die United Internet-Aktie an diesem Tag bei 34,44 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 29,036 United Internet-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 717,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 28,28 Prozent weniger wert.
United Internet war somit zuletzt am Markt 4,27 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des United Internet-Papiers fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines United Internet-Anteils bei 12,27 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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