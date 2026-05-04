United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|United Internet-Performance
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04.05.2026 10:03:41
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der United Internet-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43,76 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,855 Anteilen. Die gehaltenen United Internet-Aktien wären am 30.04.2026 610,67 EUR wert, da der Schlussstand 26,72 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 38,93 Prozent.
Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,62 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 wurden United Internet-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das United Internet-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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