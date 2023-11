TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in United Internet von vor 3 Jahren angefallen

Am 06.11.2020 wurde die United Internet-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die United Internet-Aktie an diesem Tag 30,09 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,323 United Internet-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 65,70 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Anteils am 03.11.2023 auf 19,77 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,30 Prozent.

United Internet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,42 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der United Internet-Aktie an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Damals wurde der erste Kurs der United Internet-Aktie bei 12,27 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at