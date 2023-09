TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie abgeworfen

Vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,24 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert hat, hat nun 702,247 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2023 30 828,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 208,29 Prozent.

Insgesamt war VERBIO Vereinigte BioEnergie zuletzt 2,79 Mrd. Euro wert. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde der Erstkurs mit 15,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at