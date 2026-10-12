VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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Lukrative VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anlage? 12.10.2026 10:03:45

TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Einstiegs gewesen.

Am 12.10.2016 wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,46 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 831,166 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 49 258,38 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers am 09.10.2026 auf 26,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 392,58 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich jüngst auf 1,72 Mrd. Euro. Am 16.10.2006 fand der erste Handelstag des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils lag damals bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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