TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,58 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investierten, hätten nun 63,171 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 178,77 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers am 10.11.2023 auf 34,49 EUR belief. Damit wäre die Investition 2 078,77 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich jüngst auf 2,19 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils lag damals bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at