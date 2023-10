TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in VERBIO Vereinigte BioEnergie abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert hätte, hätte er nun 170,648 Anteile im Depot. Die gehaltenen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien wären am 06.10.2023 6 255,97 EUR wert, da der Schlussstand 36,66 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 6 255,97 EUR entspricht einer Performance von +525,60 Prozent.

Zuletzt verbuchte VERBIO Vereinigte BioEnergie einen Börsenwert von 2,33 Mrd. Euro. Der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Börsengang fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers bei 15,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at