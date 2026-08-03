VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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VERBIO Vereinigte BioEnergie-Performance 03.08.2026 10:03:45

TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie an diesem Tag 43,64 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,915 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 28,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 657,20 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,28 Prozent abgenommen.

Alle VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,84 Mrd. Euro. VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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