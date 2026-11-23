VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Performance im Blick
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23.11.2026 10:03:36
TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile betrug an diesem Tag 31,60 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 316,456 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 462,03 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils am 20.11.2026 auf 20,42 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,38 Prozent abgenommen.
Am Markt war VERBIO Vereinigte BioEnergie jüngst 1,31 Mrd. Euro wert. VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils belief sich damals auf 15,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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