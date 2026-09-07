VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Profitables VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment?
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07.09.2026 10:04:00
TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 53,20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,880 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 56,80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,22 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,20 Prozent verringert.
Der Marktwert von VERBIO Vereinigte BioEnergie betrug jüngst 1,93 Mrd. Euro. Der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Börsengang fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie lag damals bei 15,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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