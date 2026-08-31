VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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Frühe Investition 31.08.2026 10:03:47

TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an diesem Tag 43,69 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert hat, hat nun 228,885 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers auf 31,58 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 228,20 EUR wert. Damit wäre die Investition 27,72 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte VERBIO Vereinigte BioEnergie einen Börsenwert von 2,02 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an der Börse XETRA war der 16.10.2006. Den ersten Handelstag begann das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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