TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,17 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,690 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 30,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,32 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. Euro. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie ging am 16.10.2006 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie lag damals bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at