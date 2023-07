TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie angefallen

Investoren, die vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 60,60 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investierten, hätten nun 1,650 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,15 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils am 28.07.2023 auf 42,51 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,85 Prozent verringert.

Der Börsenwert von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich zuletzt auf 2,70 Mrd. Euro. Das VERBIO Vereinigte BioEnergie-IPO fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at