KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.05.2026 23:34:34
Tech- und KI-Aktien im Fokus: US-Anleger spekulieren auf längere Feuerpause im Iran-Krieg
Das Hin und Her im Iran-Krieg setzt auch den Börsianern zu. Trotz der unsicheren Nachrichtenlage setzen die US-Anleger auf steigende Kurse, "um bei einem positiven Ausgang nicht das Nachsehen zu haben". An der Wall Street sind unter anderem KI-Aktien gefragt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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